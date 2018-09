SAN SALVO. Un fortunato giocatore ha vinto 2 milioni di euro al Gratta e Vinci acquistato presso il bar Punto Snai in Via San Rocco a San Salvo. Il numero vincitore sul tagliando della serie Miliardario è stato il 46. A confermarci la notizia è una dipendente dell'attività. C'è grande curiosità in città circa l'identità del fortunato vincitore.