Larino, la scuola Rosano torna agibile: il sindaco incontrerà i genitori

LARINO. Per l’amministrazione frentana di Palazzo Ducale le priorità del post sisma erano indubitabilmente la messa in sicurezza del campanile della chiesa di Santo Stefano nel borgo antico, che ha costretto il sindaco Pino Puchetti a sgomberare cinque famiglie per rischio esterno dalle loro abitazioni e la scuola elementare Rosano di via Morrone. In attesa che il luogo di culto rientri dall’emergenza, permettendo il ritorno a casa degli sfollati, ricordiamo che i lavori sono stati avviati con spese sostenute in primis dal Comune, in attesa che venisse decretato lo stato di emergenza e altri interventi ora, vedi ospedali e caserme, saranno appannaggio dello Stato, per così dire.

Ma rimane scoperto il nervo didattico, a pochi giorni dalla prima campanella dell’anno scolastico 2018-2019. Anche per questa situazione il primo cittadino ha avuto una risposta. Il sindaco di Larino Pino Puchetti, infatti, in considerazione della conclusione dei lavori di ripristino dell'agibilità della scuola elementare "E. Rosano", ha revocato l'ordinanza di inagibilità dello stabile emessa il 21 agosto scorso. A tal proposito, lo stesso capo dell’amministrazione frentana, di concerto con la dirigente Angela Tosto, ha organizzato un incontro con i genitori degli alunni della scuola Rosano, fissato per mercoledì 12 settembre, alle ore 10 presso la scuola media "A. Magliano".