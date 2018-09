​Il Molise, che una volta era un luogo di delizie e di prodigi, oggi non c’è più

LARINO. Persino chi, da ‘indigeno’, ritornasse in Molise a distanza di anni, davanti a certe realtà (spesso bizzarre e poco seducenti) trarrebbe pessime indicazioni dallo stato dei luoghi. L’antica ricchezza paesaggistica (e, in molti casi, storica ed artistica) gli risulterebbe svuotata dall’imperversare di certo caos; ed il viaggiatore conoscerebbe subito il passo indietro di tante generazioni finite in preda ai ‘barbaricini’ della politica. Ovvio che neanche il forestiero più disponibile potrebbe prescindere da ciò che vede, se non fosse per quelle poche località dove la bellezza è ancora coltivata e dove l’ospitalità rimane onorata. E solo in virtù di questa confortante sicurezza potrà accettare di gradire quel certo brivido di bellezza che un transito, sia pure nel disordine e nel caos, riesce ad infondere. Il punto è che quel numero di forestieri, arrivati in Molise magari soltanto per imbarcarsi per la Tremiti (geograficamente pugliesi), vorrebbero non essere delusi dalle tante descrizioni ammannite dai siti ufficiali della ventesima regione. Vi veniamo descritti come “un luogo dell’anima” e saremmo “quelli che coltivano la filosofia dell’antico”.

Ma poi dimostriamo di essere un Paradiso abitato da diavoli capaci soltanto di spellare i forestieri; di essere coloro che hanno creato una via di fuga, perennemente aperta, sicuramente contraria alle rigide modalità organizzative del mondo progredito. In definitiva siamo solo capaci di spersonalizzare, di alienare e di intristire i visitatori. Il Molise non appare omologato. Vive sui tempi di un orologio personalissimo che di tutto si cura tranne che dell’ora esatta. Questa regione si presenta come una sorta di tropico posto ad un passo da un autogrill attrezzato, fatto di immondizia, di caos e di bellezza paesaggistica ‘andata’. Ma queste non sono risorse! Rappresentano solo la garanzia che, prima o poi, non verrà più alcuno a guardarci. Reinventare la tradizione? Procurare che una certa oleografia ritorni a trionfare? Oramai è difficile pensarlo dal momento che il Paese reale si sovrappone pressoché totalmente a quello di un tempo. Purtroppo quella che una volta era l’area geografica reale è difficile che possa rivivere. Al massimo si può ricorrere ad immagini che non le appartengono più e che – per ciò stesso – determinano una sorta di prosciugamento del suo potenziale. Il Molise è autolesionista nel senso vero della parola; e, prima o poi, tutti i forestieri dovranno accorgersene. Le prime vittime di questo colossale abbaglio sono gli stessi abitanti che finiscono col prestarsi ad una mistificazione globale. E lo fanno con tanto impegno da essersi persuasi che sia un loro diritto essere così, vivendo senza regole, compianti o assistiti e – talvolta - manco simpatici. Perciò abbiamo finito con l’essere antipatici, poco brillanti e privi di inventiva; ma, in compenso, pensiamo di essere i più intelligenti fra gli Italiani.



Come abbia potuto questo popolo (che lavorava già i marmi quando i Romani usavano ancora i mattoni) maturare (e radicare in sé) una convinzione così fallace, è motivo di meraviglia, raddoppiato dal fatto che una coscienza del genere non possa bastare a rincuorare, scavando nel petto una riserva di fede e di speranza tale da compensare del sottosviluppo, della frustrazione di essere sempre ultimo in ogni classifica nazionale elaborata sulla qualità della vita e dell’umiliazione delle sempiterne emergenze (affrontate alla carlona, come sempre) che periodicamente ne punteggiano l’esistenza così come le piaghe purulente si riaprono ad ogni nuova e vana medicazione. Come ogni luogo che si nutre eminentemente di miti, il Molise è portato a ritenere che, in un punto imprecisato della Storia, gli sia toccato una età dell’oro. Ma, fosse anche vero, il passato è una nebbia che – solo a fatica – si può diradare; e lo è tanto più presso un popolo che viva (nei fatti) in un tempo che è pura durata e che oramai rimane fuori dalla storia, quella fatta di dati, di documenti e di circostanze precise. E così il passato si condensa nel vapore incorporeo di una leggenda. Pèrmea tutto, ma di fatto non lascia alcunché, se non la ‘chiacchiera’..

Claudio de Luca