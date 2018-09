Azione Studentesca e Gioventù Nazionale insieme per chi ha bisogno

TERMOLI. A Gioventù Nazionale e ad Azione Studentesca c'è una cosa che piace fare più di tutte: aiutare chi ne ha bisogno. I ragazzi scendono in piazza il primo settembre per dare una mano tramite una raccolta alimenti, inizialmente destinata ai terremotati molisani, poi reindirizzata alla Caritas. Infatti, dopo aver raccolto sette buste contenenti gli alimenti, la protezione civile ha stabilito che l'invio dei viveri per chi è stato colpito dal sisma non è più necessario. Il coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale Francesco Cappiello e il coordinatore comunale di Azione Studentesca Luca Bellante, assieme ad Alessia Montò e Daniela Siena, nonostante questo, hanno deciso di fare beneficenza e di devolvere ciò che è stato preso alla Caritas.

Alla consegna saranno presenti sia Azione Studentesca, sia Gioventù Nazionale.





Irene Salome