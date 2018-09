in riproduzione ora

TERMOLI. La Education School "Arca di Noè" con la curatrice del seminario, la dottoressa Giuseppina Marolla, ha tenuto un interessantissimo incontro dal tema "Ascoltiamo i genitori". Tutto si è svolto presso l'aula Adriatico della sede termolese dell'Unimol. A volere questo seminario è stata la coordinatrice didattica dell'Education School Arca di Noè , l'Insegnante Matilde Dattoli.

Ricco e importante il parterre dei relatori a cominciare dalla stessa Marolla a cui sono seguite le relazioni della dottoressa Brunella Trivisonno, Psicologa- Psicoterapeuta del Consultorio familiare di Termoli che ha parlato della "Genitorialità come fattore di mediazione fondamentale tra il bambino e il mondo".

Ospite di riguardo un personaggio e figura importante nel campo della Psicologia, Psicoterapeutico e Psicoanalisi, Fausto Agresta, dDocente dell'Università L'Aquila-Pescara che ha parlato de "Il Mondo interno e relazionale del bambino: affetti, disegni e sogni"; infine, non per importanza, c’è stata la interessante relazione del giovane e già affermato Psicologo, Psicoterapeuta e Analista termolese, il dottor Alessio Bianconi, il quale ha parlato del tema: "Dal Gioco alla fiaba: strumenti indispensabili per crescere con i bambini".

Presenti in sala molte autorità nel campo medico e scolastico a cominciare dall'ex provveditore nonché dirigente scolastico alla Oddo Bernacchia, il professore Giuseppe Colombo, l'on. e professoressa Anita Di Giuseppe, ex sindaco di Campomarino e parlamentare, la professoressa Maricetta Chimisso, vice sindaco di Termoli, la presidente Rossella Travaglini che ha portato anche i saluti del Rotary Club, il dottor Giovanni Fabrizio, la docente UniMol Carmela Iannone portatrice anch’ella dei saluti del Magnifico Rettore Gianmaria Palmieri, fuori sede per impegni scolastici.

Abbiamo ascoltato in una video-intervista Marolla, i dottori Bianconi e Agresta e Iannone.