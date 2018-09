Campomarino e l'onestà dei suoi cittadini

CAMPOMARINO. Luigi Romano, ci ha segnalato una storia sull'onestà di due ragazzi di Campomarino e sul senso civico mostrato dai suoi concittadini.

«Sono felice ed orgoglioso nel scrivere queste righe - ha detto Luigi Romano - I fatti si sono svolti a Larino.



Questa notte, alcuni operai della Tecneco, mentre svolgevano il loro lavoro, hanno rinvenuto un portafoglio contenente oltre 4.000 euro in contanti, una decina di carte di credito, un anello d'oro ed altri documenti.

I due ragazzi non ci hanno pensato su due volte ed hanno portato il tutto ai Carabinieri che, rintracciato il proprietario (di Milano), con grande sorpresa e gioia ha ringraziato i due cittadini per l'onestà intellettuale ed il senso civico mostrato, donando una piccola somma in segno di gratitudine a T. S. e S. G.

I ragazzi (di Campomarino), non vogliono essere pubblicizzati per questo nobile gesto, ma personalmente credo che meritino i complimenti ed almeno le iniziali. Voi che ne pensate? Uomini di altri tempi».