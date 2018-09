Pediatri con la lista piena, genitori cercano di far quadrare i conti

TERMOLI. "L’assistenza sanitaria in Italia fa capo a due figure importantissime: il medico di base (o di famiglia) e il pediatra. Questi medici non sono dipendenti delle aziende sanitarie, ma prestano i loro servizi dietro uno specifico accordo, operano cioè in “convenzione” con il Servizio Sanitario, valutando le cure e gli approfondimenti necessari per i pazienti, regolando l'accesso ad esami, visite specialistiche, ricoveri e trattamenti (farmacologici e non). In particolare il pediatra è la prima figura di collegamento tra il cittadino e il Servizio Sanitario Nazionale che incontriamo nella nostra vita. Il pediatra può seguire di regola non più di 800 assistiti.

Possono essere però concesse deroghe in relazione a particolari situazioni locali, come avviene nel caso in cui in una zona non c'è disponibilità di altri pediatri, oppure quando in una famiglia si aggiunge un nuovo bambino. Alcune regioni possono inoltre dare la facoltà alle Aziende sanitarie territoriali di aumentare il loro numero di pazienti.”

È questo il regolamento in atto per quanto riguarda la scelta del medico pediatra da parte del paziente. Eppure in questi giorni sta crescendo un moto di preoccupazione da parte dei genitori che hanno più di un figlio in cura dallo stesso pediatra: non è ancora allarme, sia chiaro, ma la prospettiva di dover per legge togliere uno dei figli dalla lista del medico pediatra di fiducia perché in sovra-numero di quelli consentiti dalle normative, con il rischio serio di doversi servire di molteplici pediatri, causerebbe sicuramente del disappunto in tutte le famiglie.

I genitori, già sotto pressione per la vicenda vaccini, avrebbero un motivo in più per preoccuparsi.

Ripetiamo: non è ancora allarme, solo preoccupazione, ma che va chiarita al più presto.

Termolionline si farà spiegare al meglio la situazione dagli organi competenti e daremo tutte le spiegazioni a quei genitori che ci hanno parlato di questa eventualità.