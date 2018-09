TERMOLI. La Diocesi di Termoli-Larino si prepara con gioia ad accogliere un nuovo sacerdote. Come previsto dal Diritto canonico il diacono Guglielmo Gigli ha prestato giuramento alla cancelleria della Curia in presenza dei testimoni nell'affidamento alla Vergine Maria, nel giorno in cui la Chiesa fa memoria del suo Nome, gli auguri di buon cammino a Guglielmo che sarà ordinato in Cattedrale a Termoli il prossimo 22 settembre.