Presto i nuovi loculi al cimitero di Termoli

TERMOLI. Sembrerebbe sbloccarsi la situazione critica del cimitero comunale. Nella mattinata di ieri, nell’ambito della prima seduta della conferenza di servizi indetta dall’ingegner Gianfranco Bove, sono stati acquisiti i pareri favorevoli e fondamentali di Asrem e Soprintendenza. Se l’approvazione del progetto avvenisse entro pochi giorni i lavori di riqualificazione, completamento e ampliamento del cimitero comunale potrebbero presto incominciare e finalmente tutte le criticità e le deficienze strutturali del cimitero di Termoli potrebbero andare verso rapida soluzione e si scongiurerebbero i rischi igienico-sanitari di recente paventati dalla Giunta Sbrocca. Infatti i loculi scarseggiano a Termoli e l’amministrazione Sbrocca è corsa ai ripari.

Due i provvedimenti adottati tra il 23 agosto e la determina pubblicata ieri con cui attraverso l’affidamento del project financing del cimitero – su cui pende un ricorso al Tar Molise – si cercherà di far realizzare alla svelta almeno 120 loculi con cui sopperire alla fastidiosa penuria. Proprio sul project financing e sulla relativa gara, il dirigente del settore Lavori pubblici aveva indetto per il prossimo 11 settembre la conferenza di servizi decisoria, indicando in 90 giorni il termine finale per la determinazione conclusiva della conferenza stessa.