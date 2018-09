San Giacomo degli Schiavoni tra scuola e sociale, il saluto del sindaco Della Porta

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, Costanzo Della Porta, ha salutato con delle novità l’apertura dell’anno scolastico. «Innanzitutto auguro agli alunni della scuola primaria e dell'infanzia di San Giacomo di cominciare il nuovo anno scolastico con tanta sana voglia di imparare, perché la cultura è il volano di ogni civiltà. Ai più piccoli che si accingono a vivere un nuovo mondo, ai più grandicelli che quest'anno lasceranno la nostra scuola, alle loro famiglie e al corpo docente un grande in bocca al lupo.

Tra poco, ormai siamo alle rifiniture, inaugureremo il nuovo plesso scolastico che sono certo garantirà negli anni la continuità didattica che San Giacomo merita. Anche quest'anno a San Giacomo degli Schiavoni sarà attivo il servizio educativo di prima infanzia cosiddetto "micronido" per i bimbi di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che inizierà il primo ottobre 2018 e sarà attivo dal lunedì al venerdì per 6 ore giornaliere, ad un costo esiguo, variabile a seconda della fascia di reddito, tra i 50 ed i 100 euro mensili. Le famiglie interessate, residenti o non a San Giacomo, potranno iscrivere i loro figli entro il 26 settembre prossimo presso l'ufficio di cittadinanza del Comune.

Così come previsto al punto 6 del programma amministrativo presentato ai cittadini, l'Amministrazione comunale ha riaperto il bando per la edilizia agevolata rivolto in particolar modo, ma non solo, alle giovani coppie che vogliono costruire la propria casa secondo i nuovi standard normativi e ad un costo ridotto. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Tecnico comunale.