Servizio di navetta, da Montenero di Bisaccia alla contrada “Costa verde”: richiesta di attivazione

MONTENERO DI BISACCIA. Richiesta di attivazione di collegamento dal centro urbano di Montenero di Bisaccia alla Marina di Montenero di Bisaccia contrada. “Costa verde” e limitrofo Centro commerciale a mezzo autobus di linea.

Nella qualità di Consigliere comunale del Comune di Montenero di Bisaccia, la scrivente ha ricevuto numerose lamentele dai cittadini ed utenti vari, circa la mancata attivazione da parte del Comune di Montenero di Bisaccia di una navetta di collegamento dal paese di Montenero di Bisaccia alla medesima marina, la contrada stazione balneare “Costa verde” e limitrofo sito commerciale.

Invero, gli stessi, pur volendo raggiungere la decantata zona turistica, per approfittare della bella stagione e/o recarsi al vicino centro commerciale, senza dipendere da familiari, amici e passaggi occasionali, si vedono di fatto privati di un servizio essenziale che tra l’altro, ingiustamente, è fornito solo ed esclusivamente dal 01 Luglio al 31 Agosto di ogni anno.

Tale anomala determinazione assunta dagli Amministratori di Montenero, reca grave pregiudizio a coloro che vorrebbero raggiungere la marina anche nei due mesi di Giugno e Settembre, che sono tra l’altro i migliori mesi, in termini di esposizione solare, di amenità dei luoghi e di presenza di flussi turistici.

Invero, i malcapitati utenti, pur potendo effettuare gli spostamenti presso la locale marina della Costa verde o il centro commerciale, per ragioni di svago e/o di lavoro, si vedono di fatto impediti e limitati da una gestione poco attenta alle loro esigenze, ma anche poco sensata.

Pertanto, con la presente, si chiede la immediata attivazione del servizio autobus di collegamento per la marina di Montenero ed il centro commerciale “Costa verde” anche per i due mesi estivi di Giugno e Settembre, salvo altri, in mancanza di che si provvederà alla raccolta delle firme dei sostenitori e richiedenti di siffatti servizi, che sono numerosi e che vengono ingiustamente penalizzati dai diktat comunali.

La circostanza non è di poco conto, atteso che arrecando tale disservizio agli utenti, vengono di fatto vanificati gli sbandierati post pubblicati sui social dal Comune di Montenero di Bisaccia e di richiamo per turisti della zona della marina di Montenero. E’ inquietante che, da parte dell’Amministrazione comunale, ci sia dapprima un invito a visitare la marina di Montenero, decantandone le sue attrattive e le bellezze del mare per poi, di fatto, privare i cittadini ed utenti, del più essenziale dei servizi per raggiungerla, ovvero quello del collegamento pubblico dal centro urbano del paese, ove vi è maggiore concentrazione di residenti e turisti ed ove, sono soliti rientrare anche emigrati.

Delle due, l’una: o, vale la pena visitare tali luoghi e bisogna pertanto dotarli ed arricchirli di servizi, o, non vale proprio la pena diffondere tali messaggi pubblicitari, per poi mortificare chi è stato indotto in errore ed ha riposto aspettative anche in termini di servizi che pensava di trovarvi e che invece riportano indietro di anni la comunità.

Certa che provvederete fin dalle prossime ore alla attivazione del servizio di linea di trasporto pubblico (per quel che resta del mese di Settembre 2018), e per le determinazioni in ordine all’arco temporale che va dal mese di Giugno 2019 al 30 settembre 2019, saluto distintamente.

Valentina Bozzelli, Consigliere comunale