Confetti rossi in casa Del Peschio: Benito si laurea in Informatica

LARINO. Dopo tanta fatica e tanta dedizione, Benito Del Peschio, è diventato dottore in informatica all’Unimol. Un’altra pagina che si riempie nel prezioso libro della tua vita. Ce ne sono ancora parecchie… Superale tutte ed arriva alla fine… C’è scritto: Non lasciarne nessuna vuota, vivile tutte, e sii sempre te stesso… Auguri per la tua laurea. A Benito vanno gli auguri di papà Lino, mamma Carmela e il fratello “piccolo” Giuseppe, nonché da tutta la redazione. Ad maiora Benito e che il futuro ti sorrida sempre come tu sorridi alla vita.