Carmelo e Amalia 44 anni insieme

LARINO. C’è chi mette in fila i gatti e chi come voi ha messo in fila 44 anni di matrimonio.

“Quando ci si innamora si comincia a scalare una montagna, all’inizio sembra facile perché siamo eccitati, e ci spinge avanti, a metà del cammino ci si sposa e da lì iniziano gli ostacoli e l’amore ci guida su quella montagna e ci aiuta a superare tutte le difficoltà e con pazienza e perseveranza ad arrivare in cima, dove non avremo mai più da preoccuparci di essere soli. Felicitazioni!” Ecco voi avete scalato una montagna, siete arrivati in cima circondati dall’amore dei figli e dei vostri nipoti e continuerete ancora a salire. Tanti auguri Carmelo e Amalia.