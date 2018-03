Laurea con 110 e lode in Economia, confetti rossi per Michele Sebastiano

Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Laurea da 110 e lode in Economia per Michele Sebastiano. Con una brillante tesi in Finanza Aziendale dal titolo "L'Economic Value Added: analisi e relazione con il Controllo di Gestione", seguito dal prof. Donato Toma e dal correlatore Claudio Struzzolino, presso l'Università degli studi del Molise, Michele Sebastiano ha conseguito la laurea magistrale in Economia Aziendale - Imprenditorialità e Innovazione riportando il massimo della votazione, 110 e lode. Un percorso ricco di soddisfazioni e di obiettivi raggiunti. Auguri al dott. Sebastiano dalla sua famiglia e dagli amici più cari!