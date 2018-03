Un augurio carico d'amore per i 30 anni di Lisa Trotto. Buon compleanno!

TERMOLI. Oggi Lisa Trotto compie 30 anni: il marito Fabio le porge gli auguri più affettuosi e carichi di amore come non mai per una grande donna quale è lei.

Assieme a Fabio, si cingono in un cerchio di amore e affetto, le due stupende creature nate da questa unione, Lorenzo e Christian.

A Lisa, agli auguri della famiglia, giungano anche quelli della nostra redazione.