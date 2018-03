Valerio Lecce si laurea in Medicina e chirurgia

Auguri

COLLETORTO. Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia per Valerio Lecce. Impegno, sacrificio, passione, la consapevolezza di avere affrontato un percorso che rappresenta anche una filosofia di vita. Valerio Lecce si è laureato brillantemente in Medicina e Chirurgia alla prestigiosa Università di Pisa.

Ha discusso un’apprezzata tesi dedicata alla “Valutazione del precondizionamento ischemico remoto nella prevenzione della nefropatia indotta da mezzo di contrasto in Uti”, relatore prof. Francesco Forfori.

A Valerio le migliori congratulazioni dai genitori Carmine e Giovanna, dal fratello Vincenzo, dalla nonna Maria, dagli zii, dai parenti, dai colleghi di corso e da tutti gli amici di sempre che hanno condiviso una giornata carica di emozioni. Ad maiora.