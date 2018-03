Ingegnere aerospaziale da 110 e lode, congratulazioni ad Orazio Pinti

TERMOLI. Orazio Pinti, nei giorni scorsi, ha conseguito brillantemente la laurea in Ingegneria Aerospaziale presso il Politecnico di Torino con 110 e lode. La tesi discussa aveva come titolo: "Hidrodynamics and Simulation; il supervisore è stato il prof Lorenzo Casalino Politecnico di Torino, il Mentor il Dr Marco B.Quadrelli della Nasa Jet Propulsion Laboratory California Institute of Technology.

Al neo dottore, le felicitazioni dei genitori Egidio e Paola, del fratello e tutti i familiari a cui si uniscono gli auguri da parte della nostra redazione.