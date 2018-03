Venti anni di amore vero: le nozze di porcellana di Antonio e Vanda

Lettere al direttore "Con il vostro caloroso abbraccio avete reso unico il funerale di mio padre Dani"

Manuela Caruso, figlia di Dani, a nome suo e di tutta la famiglia, ha voluto fare un ringraziamento pubblico tramite il nostro sito a tutti coloro che in questo triste momento non hanno voluto far mancare la vicinanza e l'affetto oltre all'amicizia che nutrivano per il compianto