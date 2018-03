Auguri

COLLETORTO. Tina Di Cesare si laurea in Lingue Straniere per l'impresa e la Cooperazione Internazionale. Al termine di un brillante percorso accademico presso il Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne, dell'Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, Tina Di Cesare ha raggiunto un importante traguardo, quello della Laurea Magistrale in Lingue Straniere per l'impresa e la Cooperazione Internazionale. La dottoressa ha elaborato una tesi di laurea dal titolo "La stilistica del business English nel panorama dei siti web e della pubblicità". Le congratulazioni più affettuose per questo importante risultato che apre un percorso professionale di ampie vedute da tutta la sua famiglia e da tutti i suoi amici!