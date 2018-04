Sessant'anni di vita insieme, auguri a Vincenzo Sciarretta e Maria Bisignani

TERMOLI. Nozze di diamante in casa Sciarretta oggi. Auguri speciali di buon anniversario per Vincenzo Sciarretta e Maria Bisignani per i 60 anni di matrimonio. «A Vincenzo Sciarretta e Maria Bisignani giungano i più cari auguri per le Nozze di Diamante. Con immenso affetto, guardando il loro immutato amore di coppia, i figli Mariateresa e Luciano, uniti a Giuseppe, Giusy, Chiara, Rossella, Davide, Alessandro, Silvia con i piccoli Lorenzo e Gabriele, Mariarosaria, Claudio e Valerio».