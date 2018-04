Andrea compie 32 anni, il messaggio della sua dolce metà Luana

MONTENERO DI BISACCIA. Da Luana Falcone al suo ragazzo Andrea Paccamiccio auguri fantastici di buon compleanno. Lui ne compie 32. «Amore mio, un altro anno che passa, un altro anno pieno di emozioni e di ricordi. Un altro anno vissuto nella piena felicità e nell’abbraccio di una persona che amo... La persona a cui dedico tutto l’amore possibile è che in questo giorno così speciale tutti i tuoi sogni si possano avverare. Per questo giorno speciale ho deciso di regalarti uno tsunami d’amore. Sei pronto a riceverlo? Tantissi...missimi auguroni di Buon Compleanno amore mio per i tuoi stupendi 32 anni».