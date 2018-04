Sociologa e criminologa, confetti rossi meritati per Francesca De Tommaso

TERMOLI. Presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti Francesca De Tommaso si è brillantemente laureata in sociologia e criminologia, discutendo la tesi "Il femminicidio in America Latina e in Europa", relatrice la docente Mara Maretta. Immense felicitazioni alla nostra concittadina Francesca De Tommaso dai genitori Dario De Tommaso e Maria Teresa Antonarelli. Congratulazioni alla neo dottoressa anche dalla nostra redazione.