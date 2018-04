Auguri

BONEFRO. Pietro Giangioppo e Alfonsina Ippolito si uniscono in matrimonio. Una giornata speciale da condividere insieme alle persone più care. Pietro Giangioppo e Alfonsina Ippolito si uniscono in matrimonio nella chiesa di Deliceto (Foggia). I migliori e affettuosi auguri da parte degli amici e dei parenti dello sposo, in modo particolare da Antonio Ricciardelli. Lunga vita insieme nella gioia più grande.