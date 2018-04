Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Laurea in Biotecnologie per Giovanna De Maioribus. Congratulazioni a Giovanna De Maioribus. La neo dottoressa ha conseguito la laurea in Biotecnologie all'università dell’Aquila con ottimo profitto. Tantissimi auguri dai genitori Angelo e Antonietta, dalla sorella Annamaria e dal fratello Nicola, e da tutti i parenti e gli amici.