Fiori d'arancio tra Emilio e Alfonsina

Auguri

ROCCAVIVARA. Fiori d'arancio per Alfonsina Galizia ed Emilio Rossi che si uniranno in matrimonio presso la Chiesa di San Michele Arcangelo di Roccavivara. I più sentiti auguri per una vita coniugale colma di felicità dai cugini Leo, Barbara, Luca, Carol, Juanita, Marco, Francesca e Matteo.