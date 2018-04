Auguri al sindaco di Ururi Raffaele Primiani

Auguri

URURI. Cogliamo l'occasione di un'attualità molto stringente per i paesi coinvolti nella vicenda Carrese, non solo San Martino evidentemente, per fare gli auguri di buon compleanno al sindaco di Ururi Raffaele Primiani, sempre cortese con la nostra categoria.

Primiani, anche segretario regionale della Uila, compie 52 anni.