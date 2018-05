L'amore è il faro che traccia la via nella notte, nozze di cuoio tra Alessio e Valentina

TERMOLI. Li abbiamo seguiti dall'inizio, da quando con uno striscione dinanzi ai cancelli dello stabilimento Fca lei gli chiese di sposarlo. Poi nelle pubblicazioni di matrimonio e nelle nozze, compresi i successivi anniversari.

Beh, siamo già al terzo e sono nozze di cuoio. Questo il messaggio composto insieme dalla splendida coppia formata da Alessio Toto e Valentina Farinaccio.

«Insieme abbiamo imparato che il volersi bene, quello vero, non è angoscia, lagna e disperata gelosia, ma presenza, quotidianità, costruzione. L'amore non è una torcia che smette di funzionare quando il buio è pesto, ma è un faro che ti traccia la via nella notte."