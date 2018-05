Auguri di buon compleanno alla signora Ida Blascetta

TERMOLI. Tanti cari auguri alla signora Ida Blascetta. «Mamma, sei la persona che ognuno dovrebbe avere nella propria vita: il tipo di persona che ama davvero e crede sempre negli altri, che non si lascia abbattere dalle difficoltà e si focalizza sulle cose belle. Tu sei il tipo di persona che merita in dono il mondo intero, ma chiede solo amore. Perché per te l’amore è sempre stato tutto il mondo intero. Perché tu oggi possa avere tutta la gioia che doni ogni giorno alla tua famiglia. Tanti auguri da Angelo, Alessandro, Roberto, Alessandra e la piccola Sveva».