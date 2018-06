Dieci intensi straordinari Lustri per Erennio e Lucia

Auguri

BONEFRO. Oggi festa grande, a Bonefro (erede della mitica latina “Vinifer”), per le nozze d'oro della felice coppia Erennio PORRAZZO - Lucia GRASSI gioiosamente attorniata dai figli (Ferdinando e Fabio), dalle nuore (Lucia e Giulia), dai nipoti (Erennio, Francesco e Giulia) nonché da altri familiari e parenti.

Cari Erennio e Lucia, in occasione di questa Vostra lieta Ricorrenza, anche noi (unitamente ad altri numerosi amici) desideriamo idealmente essere presenti con i più sinceri:

●Auguri vivissimi e tanta Serenità per le Vostre Splendide Nozze d’Oro<strong>!</strong><strong></strong>

● Best Wishes and much Serenity for Your Wonderful Golden Wedding!

● Voeux trè vivantes et tellement de Sérénité pour Votre Beau Mariage d’Or!

● Lebendig Wünschen und so viel Gelassenheit für ihre schöne goldene Hochzeit!

● Felicitaciones muy felices e mucha Serenidad para las Vuestras Hermosas Bodas de Oro!

Gentili “Novelli Dorati Sposi”, sono trascorsi Cinquant’anni ormai e tantissima strada Vi ha visti percorrerla insieme, condividendo della vita ogni attimo!

La vostra “Nuziàl-unione”, a partire da quel Fatidico Indimenticabile 3 Giugno 1968, ha attraversato momenti belli e (talvolta!) alquanto impegnativi ma sempre affrontati con volontà ferrea ed ammirevole volontà al fine di superare qualsiasi ostacolo.

E la Divina Provvidenza? Vi ha premiati regalandovi l’Amore ed il Sorriso di due bravi Figli e tre bei verdissimi Germogli (in primis: la dolcissima Lucia di 18 mesi, nata lo stesso giorno e mese dell’omonima Nonna paterna)!

Ancora una manciata di secondi, cari Festeggiati Erennio & Lucia.

Vogliamo omaggiarvi di un ultimo estemporaneo singolarissimo” regalo. Eccolo!

Dovete sapere che la nostra Italia, negli ultimi Cinque Decenni, ha visto succedersi ben:

► 5 Papi (da Paolo VI Montini a Francesco I Bergoglio) /

► 8 Presidenti della Repubblica (dal “socialdemocratico” Giuseppe Saragat all’outsider con ascendenza “democristiana” Sergio Mattarella) /

►23 Capi di Governo (dal “democristiano” Aldo Moro al “grillìn-leghista” Giuseppe Conte)

[ Bonefro /// 3 Giugno 2018 /// Santa Croce di Magliano ]

Saluti cordiali. Tiberio Occhionero