I primi 42 anni del Principe del Kebab: auguri dalla Big Family

TERMOLI. A breve apriranno un altro scrigno, ma questa è una storia diversa. Oggi, Daniele Di Gennaro, alias il Principe del Kebab, compie 42 anni. Per lui c’è un messaggio speciale. «Caro Principe, un altro anno in più solo da aggiungere a tutte le esperienze e momenti vissuti per rendere il tuo bagaglio di vita ancora più ricco. Già pieno e immenso di soddisfazioni che non si fermeranno qui, ma grazie alla tua capacita e abilita ci renderà ancora più orgogliosi di te e di ciò che fai per noi. Auguri con tutto l’amore dalla tua Big Family: tua moglie Lucrezia, Aurora, Chiara e Diletta».