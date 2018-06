Arriva l'11 giugno e gli auguri diventano tripli per le gemelle Livia, Pamela e Barbara Di Martino

TERMOLI. Non vogliamo mancare nemmeno quest'anno, nel giorno dell'11 giugno, a porgere i nostri migliori auguri di compleanno a uno splendido tris: le gemelle Livia, Pamela e Barbara Di Martino, che compiono 34 anni.

In quella data dell'ormai lontano (ma non troppo) 1984 la nascita delle tre gemelle Di Martino fu un evento in città, non ne capitavano di così frequenti di parti tri-gemellari.

Ora sono donne compiute, con responsabilità di lavoro e famiglia (quasi tutte), augurissimi allora, anche alla madre Antonietta Pagniello, che le ha sapute far crescere nel modo giusto e all'onnipresente fratello Luigi, senza dimenticare mariti, figlie e la cerchia parentale intera.