I primi 65 anni di Andrea Di Siena

TERMOLI. Non è cifra tonda ma quasi. Per molti raggiungere i 65 anni sono il traguardo che separa la piena attività dal riposo, ma non per lui, che mai come in questa circostanza, è non è una frase meramente rituale, non li dimostra!

Augurissimi al dottor Andrea Di Siena, per decenni locale riferimento non solo dell'Asrem nell'ufficio Sian, ma per gli appassionati di pallone e del Termoli calcio. Compie 65 anni, ma davvero sembrano meno.