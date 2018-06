Nozze d'argento tra Lucia e Mauro

Auguri

PETACCIATO-CASALBORDINO. Nozze d’argento oggi da festeggiare in casa Vitulli-Di Zillo. Sì, perché era il 19 giugno 1993 quando Lucia Di Zillo e Mauro Vitulli salivano sull’altare per unirsi in matrimonio. «Avevamo tanti sogni e tanti progetti, in questi 25 anni ne abbiamo passate tante, siamo genitori di due splendide ragazze Michela e Mariangela Maura, abbiamo combattuto malattie devastanti, rielaborato lutti, tra alti e bassi oggi nozze d’argento per noi, perché I valori che ci legano sono forti. Auguroni a noi». E Augurissimi alla coppia anche da Termolionline e Vastoweb per questo traguardo significativo, appuntamento alle nozze d’oro.