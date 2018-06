I primi 57 anni del dottor Nicola Rocchia, auguri!

TERMOLI. Non ci era sfuggito, ma non volevamo che messe di auguri lo distogliessero dal suo preziosissimo incarico, quello di primario di un pronto soccorso sempre affollato, come quello del San Timoteo di Termoli. Invece, lui che oggi compie 57 anni, una volta età di pensione e invece ora frontiera di nuovi impegni, cerca di cavarsela al meglio, alla guida del front-office emergenziale dell'ospedale di Termoli. Auguri al dottor Nicola Rocchia.