Buon compleanno a Gino Romano

CAMPOMARINO. Si gode la meritata pensione, dopo una vita trascorsa nella sanità molisana, e ancora oggi tiene vivo il sacro fuoco della politica, come consigliere di opposizione al Comune di Campomarino. Auguri di buon compleanno a Luigi Romano, quanti non ci tiene a farlo sapere, tanto da non riportarlo nemmeno sul profilo Facebook, che invece usa come un blogger sempre puntuale e prezioso, anche per noi.

Auguri Gino!