È nata la piccola Melissa Coccia, auguri!

Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. «L'arrivo di un bimbo modifica per sempre la struttura di una coppia, non più tale, bensì famiglia». La vita regala momenti straordinari, proprio come questo: Melissa Coccia è venuta al mondo ieri, 3 luglio 2018. I nostri più sentiti auguri di cuore da tutta la famiglia Coccia e Cappiello ai genitori Simona e Teresio e alla piccola per un futuro grandioso