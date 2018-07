Nicola Bagnoli aggiunge una candelina ai... 60: ma è sempre più in forma

TERMOLI. Lo scorso anno furono 60, per ovvia continuità anagrafica, oggi ne festeggia 61. Ma a compierli è chi non se ne sente che la metà addosso, lo sportivo per antonomasia Nicola Bagnoli. Dopo un anno le sue passioni non sono scemate, anzi e così con pallavolo, beach volley, beach tennis e l'immancabile ballo, si tiene in forma. Più puntuale lui dei Frecciarossa.