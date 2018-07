Auguri ad Anna Vileno, dottoressa da 110 e lode!

CAMPOMARINO. Felicitazioni immense e confetti rossi per la neo dottoressa Anna Vileno, che ieri, 13 luglio, ha concluso il suo percorso universitario conseguendo la laurea Magistrale all'Università D'Annunzio di Pescara in Economia e Management con 110 e lode, discutendo la sua tesi “ENTREPRENEURSCHIP AND VENTURE CAPITAL”: NUOVI MODELLI DI RIFERIMENTO PER LA CREAZIONE DI VALORENELL’ERA DEL CONSUMATOR.