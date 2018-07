Michelangelo Romagnuolo si laurea, congratulazioni

Auguri

CASACALENDA. Laurea in Scienze della Comunicazione a Bologna per Michelangelo Romagnuolo. Confetti color vinaccia (così come il corso di studi) per Michelangelo Romagnuolo che oggi si è laureato brillantemente in Scienze della comunicazione all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Scuola di lettere e Beni culturali. Ha discusso un’interessante e apprezzata tesi sulla comunicazione intelligente per il terzo settore: la compagnia dei Fibromialgici: il caso di comunicazione d’impresa; relatore, prof. Biagio Oppi. A Michelangelo, che nella vita è conosciuto anche per le sue doti artistiche come “I am Michelangelo”, infinite congratulazioni dai genitori Nico ed Evelina, dalle sorelle Marialuisa e Beatrice, dal fratello Giuseppe, dalle nonne Lidia e Marialuisa, dagli zii e dai cugini con un grande in bocca al lupo per il suo futuro.