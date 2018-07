Nel giorno più dolce, auguri agli sposi Andrea Occhionero e Fabiola Ciarleglio

Auguri

Oggi (ante diem Decimum Octavum Kalendas Augustas), nell’austera e suggestiva cornice della quasi millenàr-longobarda Chiesa di “Santa Maria della Strada” in MATRICE (amèna e ridente località “sannita”), coronano il loro grande sogno d’amore l’illiro-molisano Andrea OCCHIONERO (un aitante temerario novello “Ìcaro”, Pilota d’Elicottero in forza all’Aviazione Commerciale Italiana) e Fabiola CIARLEGLIO (incantevole ciprigna bellezza con laurea in Scienze Sociali). Il Sacro Rito, presieduto dal Reverendo P. Giancarlo Li Quadri Cassini (appartenente all’Ordine monastico francescano dei Frati Minori) ed accompagnato dalla Benedizione Apostolica di Sua Santità il Papa FRANCESCO I Bergoglio, vede quali testimoni di nozze: Mariano Occhionero per lo Sposo ed Elena Occhipinti per la Sposa.

Carissimi Andrea & Fabiola, associandoci alla immensa gioia dei vostri Familiari e parenti tutti, formuliamo:

● Auguri e Felicità nel vostro Giorno più bello!

● Urìme dhe Lumturì te i juòji Ditë më i bukur!

● Auguria et Beatitudinem in Die vestro optimo!

● Wishes and Happiness on your Day more fine!

● Wünschen und Glück im euer Tag mehr schön!

● Voeux et Bonheur dans votre Jour le plus beau!

● Felicitaciones y Felicitad en el vuestro Dia mas bello!

[Campobasso - Guardiaregia /// 15 Luglio 2018 - MMDCCLXXII a.U.c.]