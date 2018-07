Congratulazioni a Sara Miozza, dottoressa in matematica

TERMOLI. "Il talento non basta: occorre tenacia perché i tempi duri non durano per Sara Miozza. Desiderosa di conseguire la Laurea magistrale in matematica, nel settembre 2013 ella calcola il numero degli esami e dei giorni utili per giungere al 19 luglio 2018, quelli esatti stabiliti dalle regole per l’acquisizione della specialistica.

Severa con se stessa, attraverso intelligenza acuta, umiltà e coraggio morale, ha vivacemente sfidato l’universo ostile dei numeri, riuscendo a piegare - con votazione brillante alla Università di “Roma 3 - l’inflessibilità e l’incantesimo della regina delle scienze."

Nonno Vincenzo