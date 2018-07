Serenata in via Piave 2 Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Grande festa ieri sera per la serenata dedicata a Mariangela Silvestri, dal suo futuro marito Matteo Gizzi.

Tanti sono stati gli amici che si sono recati sotto casa della sposa in via Piave 2, per aiutare lo sposo a cantarle bellissime canzoni d'amore.

Momenti unici e indimenticabili che resteranno per sempre impressi negli occhi di Mariangela.

Come quello di oggi, in questo momento Mariangela e Matteo si uniscono in matrimonio davanti al Signore presso la Cattedrale di Termoli. Questo ci fa soltanto immaginare che l'amore vero esiste ancora e bisogna solo saperlo riconoscere.

A Mariangela e Matteo gli auguri più sinceri da tutto il condominio di Via Piave 2. Auguri ragazzi.

Maddalena Tricarico