Congratulazioni ad Annamaria Giuliano, dottoressa da 110 e lode

Auguri

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un ennesimo, lusinghiero traguardo con il massimo dei voti per Annamaria Giuliano. La neo dottoressa ha infatti conseguito la laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche presso la Alma mater studiorum università di Bologna con la tesi “L'apprendimento delle emozioni: come si modificano le connessioni neurali quando si impara ad avere paura”.

Congratulazioni e ad majora semper dai genitori Antonio e Antonietta dalla sorella Francesca da nonna Annamaria dallo zio Peppino da zii e cugini dalle amiche del cuore Rosita e Giusy dalla “nipotina”Vittoria da Angela e Antonio e dalla Redazione.