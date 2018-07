Auguri

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nonna Grazia Maria D’Adderio ha compiuto domenica scorsa 90 anni.

E’ stata festeggiata in quel di San Martino in Pensilis da tutti i suoi cari, compresa una carovana di nipoti e pronipoti, tra cui spicca Agnese Di Nicola, gancio per questa inserzione su Primo Piano Molise.