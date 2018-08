Il dottor Giovanni Prezioso ha conseguito la Specializzazione Medica in Pediatria con lode

Auguri

CHIETI. Il giorno 8 agosto 2018 il dottor Giovanni Prezioso ha conseguito la Specializzazione Medica in Pediatria presso la scuola di Specializzazione dell'Università di Chieti con pieni voti e lode.



La tesi in Neurologia Pediatrica è stata il risultato di uno studio internazionale svolto dallo Specializzando presso il Great Ormond Street Hospital di Londra, centro di eccellenza europeo per malattie neurologiche pediatriche, in collaborazione con il docente Inglese di fama Internazionale, correlatore della tesi, professor Finbar O' Callaghan.