Alessandra Falbo: auguri con convocazione per la stellina dell'Airino

TERMOLI. L'Airino Basket Termoli scrive: “Oggi rivolgiamo i nostri auguri di compleanno ad una ragazza che, soprattutto negli ultimi tempi, è stata protagonista delle attenzioni: tanti auguri ad Alessandra Falbo! E nel giorno del suo compleanno, non poteva esserci notizia migliore: Alessandra, attualmente impegnata nel raduno Under 14 Femminile di Udine (8 - 14 agosto) insieme ad altre 15 atlete, è stata selezionata tra le 12 che prenderanno parte al torneo BAM a Slovenij Gradec, in Slovenia, in programma dal 15 al 20 agosto.

Una notizia che rende particolarmente felice ed orgoglioso lo staff del nostro settore giovanile a cui rivolgiamo i nostri complimenti e ci auguriamo (ma ne siamo sicuri) che continui a lavorare ancora meglio di quanto fatto fino ad ora. Nota di valore è il fatto che l'ultima partecipazione di un atleta termolese con la maglia azzurra ad un evento internazionale risale a circa 30 anni fa con il cestista Davide Croce vicecampione europeo con la categoria cadetti.

Trenta anni dopo, dunque, un'altra convocazione per la pallacanestro termolese ed in più al femminile. Una chiamata, quella di Alessandra Falbo, che dimostra come la pallacanestro a Termoli, nonostante le tante difficoltà che si riscontrano in una regione come il Molise, è sempre viva e cerca di puntare sempre al massimo soprattutto a livello giovanile.

Ad Alessandra da parte di tutto l'Airino Basket Termoli, ancora una volta, i più sinceri auguri di compleanno e per questa chiamata al torneo BAM in Slovenia.