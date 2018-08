L'architrave della famiglia Corcione: auguri a Michele

TERMOLI. Carissimi auguri a Michele Corcione, neo 80enne, per il suo compleanno odierno, dalla moglie Giovanna, dai figli Anna, Alfonso e Angela, dal genero Vincenzo e dalla nipote Johanna.

«A te, che hai coltivato con amore e serenità, in silenzio e con una grande forza d'animo questa famiglia, vanno i nostri più grandi auguri per i tuoi 80 anni. Sei un uomo, un marito, un padre e un nonno degno di questi nomi. Continua a far sorridere i tuoi grandi occhi blu come il mare perché quelli sono la nostra soddisfazione».