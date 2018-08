TERMOLI. Ieri sera, oltre all'Incendio del castello, un altro evento ha interessato la costa termolese fino alla spiaggia di San Salvo: l'addio al nubilato di Marsietta!!! L'attenta organizzazione delle mamme (della sposa e dello sposo) e delle amiche è riuscita a far stupire non solo la sposa, ma anche i passanti che hanno riempito di auguri la sposa!! Insomma non sono di certo passate inosservato, sopratutto grazie al vistosissimo Music Bus di Saba Motors!!

Si ringrazia per la splendida riuscita della serata le mamme Rosanna e Rita, e le amiche Valeria, Marianna, Angela, Giulia C., Emanuela, Nella, Silvia, Giulia S., Jennifer e Benedetta.