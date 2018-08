Tantissimi auguri di buon compleanno alla 18enne Giada

Auguri

TERMOLI. "Tanti auguri e un caloroso abbraccio pieno di sorrisi e speranze, di conquiste e traguardi fatto di sorrisi … perché ogni compleanno rappresenta un traguardo una nuova partenza.

Come una linea che delimita il totale delle soddisfazioni raggiunte e l'insieme di tutte delusioni raccolte, perché il tuo compleanno sarà sempre un giorno speciale come tutti i momenti passati insieme, non li dimenticheremo mai, resteranno per sempre nei nostri cuori.

Ti auguriamo di sorridere sempre e di essere unica come lo sei ora".





SUPER AUGURI CUGINA ! Vanessa e Vincenzo Pio