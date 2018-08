Compie oggi 25 anni: augurissimi a Vanessa Di Lena

Auguri

TAVENNA. Vanessa Di Lena compie oggi 25 anni e per il primo quarto di secolo della sua vita arriva il messaggio di Eliana e Serena. «Per tutte le volte che ci hai fatto sorridere. Per tutte le volte che ci hai difeso e coccolato. Per tutte le volte che ci hai ascoltato. Per tutto questo ti siamo grate e ti facciamo gli auguri più sinceri che due sorelle possano farti! Buon Compleanno! Ti vogliamo bene! Eliana e Serena».